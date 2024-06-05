Суспільство

Завтра українців чекає спека, дощі та грози

5 Червня 2024 21:49
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Червонокнижний Шафран Гейфеля на схилах Карпат / Фото: Карпатський національний природний парк

У четвер, 6 червня, на більшій частині території України опади не прогнозуються, лише на північному сході країни, вдень і в західних та Одеській областях місцями короткочасні дощі, грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 12-17°, удень 23-28°, у південно-східній частині вночі 16-21°, удень 27-32°; на високогір’ї Карпат вночі 8-13°, удень 18-23°.

У Києві в четвер також буде сухо і тепло, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 15-17°, удень 25-27°.

У п’ятницю, 7 червня, невеликий дощ очікується лише у східних областях, у західних, Житомирській та Вінницькій областях удень помірні короткочасні дощі, можливі грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Буде тепло – температура вночі 13-18°, на півдні та сході країни 16-21°; удень 23-28°, у південній частині, східних і більшості центральних областей 26-31°.

У Києві 7 червня – без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 15-17°, удень 25-27°.


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