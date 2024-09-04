Російський “Кинжал” атакував Львів, пройшовши повітряний простір Білорусі

Російська аеробалістична ракета повітряного базування Х-47М2 “Кинжал”, яка четвертого вересня атакувала Львів, залетіла в український повітряний простір через Білорусь.

На це вказують дані українського моніторингового проєкту повітряного простору monitor.

Повідомляється, що два російські надзвукові винищувачі-перехоплювачі МиГ-31К здійснили пуски ракет з Тульської області.

Вони досягли Льова близько 05:47 ранку й вбили мирних жителів, серед яких троє – діти.

Судячи із опублікованої інфографіки, ракети пролетіли близько ста кілометрів над територією Гомельської області Білорусі через Брагінський і Наровлянський райони.