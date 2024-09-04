Суспільство

Частину України накриють зливи та грози
4 Вересня 2024 21:52
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Ілюстративне фото / УНІАН

Короткочасний дощ, гроза очікується в четвер, 5 вересня, у більшості центральних, південних областях і в Криму, на решті території без опадів.

Як повідомив Укргідрометцентр, вітер буде переважно північно-східний та східний, 5-10 м/с, у південній частині вдень подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°; у Карпатах уночі 8-13°, вдень 17-22°.

У Києві 5 вересня очікується погода без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

У п’ятницю, 6 вересня, короткочасний дощ, гроза очікується лише на крайньому півдні країни, на решті території без опадів.

Вітер східний, 7-12 м/с, удень у Приазов’ї та Криму місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 19°; вдень 23-28°.

У Києві 6 вересня очікується погода без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.


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