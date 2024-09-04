Швейцарія продовжила захист для українських біженців

Швейцарія не скасовуватиме програму захисту українських біженців до 4 березня 2026 року. Про це повідомляється на сайті Федеральної ради Швейцарії.

“Очікується, що ситуація в Україні не зміниться в осяжному майбутньому. Тому на своєму засіданні 4 вересня Федеральна рада вирішила не скасовувати статус захисту S для українських біженців до 4 березня 2026 року і продовжити до цього часу заходи підтримки для цієї групи осіб (Програма S)”, — йдеться у повідомленні.

Статус захисту S діє з 12 березня 2022 року. Він забезпечує тимчасовий захист тим, хто його потребує, доки їм загрожує серйозна загальна небезпека. Станом на кінець серпня близько 66 000 українців мали статус захисту S у Швейцарії.