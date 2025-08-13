Затоплення київського метрополітену: у справі з’явився ще один підозрюваний

Прокуратура повідомила про підозру заступнику директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у службовій недбалості, що спричинила збитки столиці на 164 млн грн. За версією слідства, неналежний контроль і бездіяльність посадовця призвели до затоплення тунелю та тимчасового закриття частини синьої гілки метро.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

На початку грудня 2023 року у зв’язку із затопленням тунелю між станціями “Деміївська” та “Либідська” та потенційною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, рух поїздів на ділянці між станціями “Либідська” й “Теремки” зупинили. В той час КМДА ухвалила рішення організувати перевезення пасажирів автобусами, які дублюватимуть маршрут зачинених станцій метрополітену.

Закриття станцій метрополітену, внаслідок чого було недоотримано прибутки від перевезення пасажирів та організація дублюючих маршрутів наземного транспорту, коштували бюджету столиці 164 млн гривень. Саме на таку суму спричинено збитки столичній громаді.

Аварійна ділянка тунелю / Фото: Київська міська прокуратура

“Заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури, який одночасно є начальником управління дорожньої інфраструктури, не контролював роботу комунального підприємства “Київський метрополітен” з питань, що віднесені до компетенції управління, а також не брав участі в організації робіт з усунення наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах транспортної інфраструктури, що згодом і призвело до тимчасового закриття станцій метрополітену”, – розповіли в прокуратурі.

Прокурорами Київської міської прокуратури за матеріалами УСР в м. Києві повідомлено про підозру у службовій недбалості заступнику директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Нагадаємо, раніше підозри у службовій недбалості, що призвела до тимчасової зупинки роботи кількох станцій, отримали четверо посадовців метрополітену:

колишній керівник КП “Київський метрополітен”, який не проводив оцінку ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах КП, не вживав заходів щодо забезпечення довгострокової служби споруд і запобігання появі їх несправностей;

директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, який попри обізнаність щодо загрози аварійної ситуації, яка могла призвести до руйнування тунелю, не вжив жодних заходів для її усунення;

начальник служби колії, тунельних споруд і будівель та головний інженер метрополітену, які не проводили огляд тунелів, обстеження та спостереження за ослабленими конструкціями і спорудами.