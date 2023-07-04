Засоби для догляду за шкірою нового покоління: що таке сплеш-маска та есенція

Чіткого визначення для масок в індустрії краси не існує. Виробники можуть називати ними що завгодно. Нам відомі кремові, альгінатні, тканинні, плівкові маски. Тепер на б’юті-ринку зазвучало нове слово, і прийшло воно, звісно ж, з Кореї — сплеш-маска. Що це за диво-засіб і як він діє?

Сплеш-маски — різновид рідких масок, які потребують особливого нанесення через концентрований вміст кислот. Дослівно splash перекладається як «бризки». Класичний спосіб застосування: розбавити порцію маски водою в зазначеній виробником концентрації, кілька разів ретельно збризнути шкіру, потім завершити процедуру постукуванням і поплескуванням пальців для кращого ефекту. Замість звичних 15–20 хвилин сплеш-маска діє за 15 секунд. Продукт-феномен не просто перевертає всі уявлення про маски, а й помітно економить час.

Сплеш-маски з’явилися не вчора. Кілька років тому англомовний інтернет активно обговорював нові засоби. Просто до нас тренд закономірно дістався пізніше. Сплеш-маски мають водянисту консистенцію і нагадують тонер або есенцію, але за форматом вони не схожі ні на що. Зазвичай у них два ефекти, які залежать від способів використання. Завдяки кислотам маски діють як відлущувальні лосьйони, а за допомогою інших компонентів зволожують або заспокоюють шкіру подібно до сироватки. Оскільки кислоти розщеплюють омертвілі клітини, продукт, нанесений після маски, має шанс бути ефективнішим.

Нашумілий і один з небагатьох доступних у нас виробників сплеш-масок — корейський бренд-новатор Blithe. Він пропонує засоби на основі молочної кислоти в трьох варіантах: омолоджувальну сплеш-маску Rejuvenating Purple Berry з екстрактами лісових ягід, освітлювальну сплеш-маску Energy Yellow Citrus & Honey з екстрактами цитрусових і сплеш-маску Soothing & Healing Green Tea із зеленим чаєм для проблемної шкіри. Колекція натхненна багатовіковою традицією, коли жінки в корейських лазнях окроплювали обличчя рисовою водою для кращого сяяння.

Деякі скептично ставляться до здатності сплеш-масок давати результати за такий короткий термін. Але продукти й не призначені для конкуренції з інтенсивними процедурами. Дерматолог з Нью-Йорка, доктор Джошуа Цайхнер, порівнює їх з бустерами для шкіри — чимось проміжним між звичайними масками, пілінгами та лазерною корекцією. Сплеш-маски ефективні в боротьбі з відмерлими клітинами, тьмяністю та плямами, мають додаткові переваги залежно від складу, можуть посилювати дію інших засобів, а ще сприяють рівномірнішому нанесенню декоративної косметики.

Ще одна знахідка K-Beauty — есенція для обличчя

На відміну від сплеш-масок «есенція» звучить вже знайомо. Але для багатьох це все ще продукт-загадка, незрозуміло для чого призначений. Б’ютілюбителі знають, що есенцію зазвичай наносять між тонером і сироваткою або кремом. Чому саме так і як же вона насправді діє?

Есенція виникла в корейській індустрії краси і, по суті, є праймером для зволожувального крему, але водночас має додаткові переваги для шкіри. Опис дуже нагадує сироватку. Частково, так і є. Есенцію і сироватку можна назвати засобами одного поля. І та, й інша має нижчу молекулярну вагу порівняно зі звичайними кремами і проникає в шкіру глибше, ніж фінальний продукт, призначений, крім догляду, для захисту від зовнішніх чинників. Основна функція есенції — зволоження, але якісні засоби поєднують у собі різні властивості залежно від складу.

Кажучи простими словами, есенція — це альтернатива сироватці на водній основі. Вона легка, не відчувається на обличчі, забезпечує цільову доставку активних речовин у шари шкіри та підсилює ефективність решти догляду. Якщо ви задоволені результатами з наявною б’юті-програмою без есенції, немає сенсу турбуватися про її відсутність у вашому ритуалі. Якщо ж шкіра надмірно схильна до сухості або боротьбу з недосконалостями потрібно зробити інтенсивнішою, варто спробувати есенцію у своєму догляді. Крім того, есенції з високим вмістом зволожувачів допомагають створити ефект сяйнистої вологої шкіри, як у Insta-фільтрах.

Щоб есенція діяла як треба, важливо правильно її наносити. Забудьте про ватні диски. Під час їхнього використання більша частина продукту залишається на них і не потрапляє на шкіру. Ви просто витрачаєте засіб даремно й не отримуєте бажаного результату. Використовуйте есенцію так само, як і сироватку: нанесіть кілька крапель на долоні, потім м’яко розподіліть по обличчю.