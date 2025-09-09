Запуск банку залишається пріоритетною ціллю “Укрпошти”, – Смілянський 

Гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський заявив, що створення банку фінансової інклюзії є пріоритетом компанії.

Він підкреслив, що саме відсутність банківського напряму залишається головною причиною відставання від інших поштових операторів світу. На Всесвітньому поштовому конгресі в Дубаї “Укрпошта” отримала лише 21 зі 100 балів за відповідність бізнес-моделі, тоді як 87 поштових служб у світі вже запустили власні банки.

Реклама

Реклама

“А все тому, що ми ще не запустили банк фінансової інклюзії. Це не мої слова — це висновки Всесвітньої поштової спілки. Пошта Індії вже має 121 млн клієнтів, а Пошта Італії володіє до 80% усіх депозитів країни”, — зазначив Смілянський.

Водночас “Укрпошта” вперше отримала нагороду Rising Star Award (“Зірка, що сходить”) за найшвидший прогрес у розвитку поштового зв’язку.

За останній рік компанія суттєво підвищила показники: своєчасна доставка зрісла до 98%, відкрито 24 автоматизовані сортувальні центри, географія доставки охоплює 100% території України та 192 країни світу.

Разом із тим, Нацбанк раніше заявляв про нестачу капіталу “Укрпошти” для запуску банку. Станом на середину 2025 року компанія мала від’ємний капітал у 101,6 млн грн, попри зростання виручки до 6,5 млрд грн і скорочення збитків на 27%.