Запрацював електронний кабінет ВЛК в Медичній інформаційній системі ЗСУ, – Міноборони

В Україні запустили електронний кабінет ВЛК в Медичній інформаційній системі ЗСУ. Висновки військово-лікарських комісій оформлюватимуть онлайн.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Як це працює система:

направлення на ВЛК із реєстру Оберіг автоматично надходять до кабінету ВЛК;

висновки комісій після оглядів військовозобов’язаних автоматично надходять в Оберіг та швидше відображаються у застосунку Резерв+;

постанови щодо військовослужбовців зберігаються в МІС ЗСУ.

“Раніше все писали від руки. Сьогодні – переходимо в цифровий формат. З 1 березня 2025 року оформлювати електронні постанови можуть військово-лікарські комісії, які пройшли навчання, а з 1 квітня це стане обов’язковим для всіх ВЛК”, – зазначив Умєров.