Суспільство

Запрацював електронний кабінет ВЛК в Медичній інформаційній системі ЗСУ, – Міноборони
5 Березня 2025 15:51
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Чоловік проходить ВЛК / Фото: АрміяInform
Чоловік проходить ВЛК / Фото: АрміяInform

В Україні запустили електронний кабінет ВЛК в Медичній інформаційній системі ЗСУ. Висновки військово-лікарських комісій оформлюватимуть онлайн.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Як це працює система:

  • направлення на ВЛК із реєстру Оберіг автоматично надходять до кабінету ВЛК;
  • висновки комісій після оглядів військовозобов’язаних автоматично надходять в Оберіг та швидше відображаються у застосунку Резерв+;
  • постанови щодо військовослужбовців зберігаються в МІС ЗСУ.

“Раніше все писали від руки. Сьогодні – переходимо в цифровий формат. З 1 березня 2025 року оформлювати електронні постанови можуть військово-лікарські комісії, які пройшли навчання, а з 1 квітня це стане обов’язковим для всіх ВЛК”, – зазначив Умєров.


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