        Запорізька АЕС знеструмлена: станція перейшла на дизельні генератори

        Сергій Бордовський
        23 Вересня 2025 18:53
        Запорізька АЕС / Фото: Юрій Кочетков (EPA-EFE)
        23 вересня о 16:56 Запорізька атомна електростанція втратила живлення від української енергосистеми через відключення єдиної лінії електропередачі. Це вже десятий блекаут на АЕС від початку окупації станції росіянами.

        Як повідомили у Міністерстві енергетики, ЗАЕС була змушена перейти на живлення власних потреб від дизельних генераторів, що є суттєвим порушенням умов нормальної експлуатації.

        У відомстві нагадали, що в умовах російської окупації станція неодноразово зазнавала знеструмлень через обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури. «Сьогоднішній інцидент вкотре доводить, що російська окупація є головною загрозою для безпечної роботи ЗАЕС», – йдеться у повідомленні.

        Напередодні 69-а Генеральна конференція МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою негайної деокупації Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль України. Документ, який підтримали 62 держави-члени агентства, містить прямий заклик до виведення всього неуповноваженого військового та іншого персоналу із території станції.

        Міненерго закликало міжнародну спільноту до рішучих дій і посилення тиску на Росію з метою якнайшвидшої демілітаризації та деокупації ЗАЕС. У відомстві наголосили, що повернення станції під повний і легітимний контроль України є єдиним шляхом до відновлення ядерної безпеки в регіоні.


