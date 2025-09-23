Запорізька АЕС знеструмлена: станція перейшла на дизельні генератори

23 вересня о 16:56 Запорізька атомна електростанція втратила живлення від української енергосистеми через відключення єдиної лінії електропередачі. Це вже десятий блекаут на АЕС від початку окупації станції росіянами.

Як повідомили у Міністерстві енергетики, ЗАЕС була змушена перейти на живлення власних потреб від дизельних генераторів, що є суттєвим порушенням умов нормальної експлуатації.

У відомстві нагадали, що в умовах російської окупації станція неодноразово зазнавала знеструмлень через обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури. «Сьогоднішній інцидент вкотре доводить, що російська окупація є головною загрозою для безпечної роботи ЗАЕС», – йдеться у повідомленні.

Напередодні 69-а Генеральна конференція МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою негайної деокупації Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль України. Документ, який підтримали 62 держави-члени агентства, містить прямий заклик до виведення всього неуповноваженого військового та іншого персоналу із території станції.

Міненерго закликало міжнародну спільноту до рішучих дій і посилення тиску на Росію з метою якнайшвидшої демілітаризації та деокупації ЗАЕС. У відомстві наголосили, що повернення станції під повний і легітимний контроль України є єдиним шляхом до відновлення ядерної безпеки в регіоні.