Запоріжжя і Дніпро під обстрілом: загинула одна людина, 22 поранені, серед них троє дітей

Вночі росія здійснила масовані атаки на кілька українських регіонів. У Запоріжжі загинула одна людина, ще 22 отримали поранення, серед них троє дітей. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Наслідки атаки російської армії по Запоріжжю, Дніпру та Києву України / Фото ДСНС

За даними ДСНС, станом на 7:00 рятувальники ліквідували пожежі у квартирах двох п’ятиповерхових житлових будинків на площі 230 кв. м, а також загасили займання п’яти житлових будинків, станції технічного обслуговування та кафе – загалом на площі 550 кв. м. Госпіталізовано восьмеро постраждалих, серед них діти віком 9, 10 та 16 років. Підрозділи ДСНС врятували шістьох людей, зокрема одну дитину. Кількість постраждалих уточнюється. Психологи служби надали допомогу 26 громадянам, серед них трьом дітям. Під час ліквідації наслідків рятувальники врятували котика.

Масований удар також прийшовся на Дніпропетровщину. У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об’єкти, де виникли пожежі. У самому Дніпрі зайнялися приватний будинок та господарська споруда. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. До ліквідації наслідків залучено понад 100 рятувальників та 40 одиниць техніки.

У Києві завершено роботи після нічного удару, завданого 28 серпня. Найбільші руйнування сталися у Дарницькому районі, де зруйновано п’ятиповерхівку. Загалом у столиці загинули 25 людей, серед них четверо дітей. Підрозділи ДСНС працювали на 19 локаціях у шести районах, врятували 15 людей, зокрема чотирьох дітей. Психологічну допомогу надали понад 300 громадянам.

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілів у регіонах.