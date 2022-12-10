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Замість канікул: на Луганщині росіяни запроваджують військову підготовку для дітей – ОВА

10 Грудня 2022 16:55
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Луганська область

У тимчасово захопленій Луганській області російські війська у школах замість канікул намагаються запровадити військову підготовку дітей.

 Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

“У так званій “ЛНР” згадали про школярів. Запропонували замість канікул для учнів восьмих та десятих класів організувати “курс молодого бійця”, – йдеться у повідомленні.

Гайдай також розповів, що у селищі Шахтарське, що біля Довжанська, вже майже “нікого мобілізувати”. Гайдай наголошує, що пропаганда для окупантів “важливіша за світло, воду чи тепло” тоді, коли населення у захоплених містах мерзне в багатоповерхівках без комунікацій.

“Як от в Лисичанську. Там у грудні розпочала роботу міжвідомча робоча група з розшуку стихійних поховань. Була половина літа, три місяці осені – вирішили шукати під снігом”, – йдеться в повідомленні.


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