Залишився 401 депутат: Рада припинила повноваження ще трьох нардепів

Верховна рада України у п’ятницю, 8 грудня, припинила повноваження ще трьох народних депутатів. Після цього склад парламенту скоротився до 401 народного депутата.

Про це повідомляє народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк.

Йдеться про Максима Єфімова (фракція “Відновлення”), Дмитра Шпенова (позафракційний) та Віталія Данілова (фракція “Батьківщина”).

Оскільки Єфімов та Шпенов мажоритарники, їхні місця будуть вільними до завершення війни, пояснив Железняк. Замість Данілова зайде інший по списку.