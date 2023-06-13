Залужний розповів Міллі про обстановку на фронті та “певні успіхи”

Напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі “Рамштайн”, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі пріоритети для українського війська. Про це він повідомив на своїй сторінці у Telegram.

“Розповів про обстановку на фронті. На сході та півдні нашої країни тривають важкі бої оборонного та наступального характеру. Маємо певні успіхи, реалізовуємо наші плани, рухаємося вперед.

Домовилися продовжувати діалог. Дякую генералу Міллі за послідовну і непохитну підтримку України”, – повідомив Валерій Залужний.

Зазначимо, тринадцяте засідання “Рамштайну” відбудеться наступної пʼятниці, 15 червня.