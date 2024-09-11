Закупівля посилань на сайтах новин: навіщо це потрібно?

Одним із ефективних способів просування бізнесу у світі цифрового маркетингу є розміщення посилань на сайтах новин. Якщо це авторитетний ресурс, то закупівля посилань допомагає не лише зміцнити позиції у пошуковій видачі, а й підвищити довіру з боку потенційних клієнтів.

Підвищення авторитету сайту через закупівлю посилань

Розміщення посилання на одному з популярних сайтів новин, який має високу репутацію та довіру з боку пошукових систем, автоматично передає частину свого авторитету вашому ресурсу. Більшість пошукових систем таких, як Google, наприклад, розцінюють посилання як важливий чинник ранжування.

Чим більше буде якісних посилання на ваш сайт, тим вище ймовірність заняття більш вигідних позицій при пошуковій видачі. Також публікації посилань на сайтах новин привертають увагу цільової аудиторії, яка вже могла б бути зацікавлена ​​у вашому продукті або послузі. Це особливо важливо для тих, хто є новачком і лише планує вихід на ринок.

Збільшення видимості та трафіку на сайті

Публікація посилань на популярних порталах новин сприяє значному підвищенню видимості конкретного бренду або продукту. Коли користувачі читають статті на подібних ресурсах, яким вони довіряють, і бачать посилання на сайт, у них виникає природний інтерес і бажання перейти по ньому, щоб дізнатися більше інформації. Таким чином, збільшується надходження нового органічного трафіку.

Якщо врахувати високий рівень довіри користувача до ресурсу новин, ймовірність здійснення покупки вашого продукту або послуги в рази збільшується. Закупівля посилань на сайтах новин дозволяє ресурсу бути в центрі уваги цільової аудиторії. Це дуже ефективний спосіб підвищення відвідуваності та рівня продажів. Якщо ви не знаєте, де купити посилання для сайту, то On News до ваших послуг. Біржа on-news.net пропонує широкий вибір ресурсів посилань різних тематик.

Поліпшення SEO-показників

Публікації на сайтах новин – це потужний інструмент SEO-просування. Сучасні пошукові системи оцінюють посилання з перевірених ресурсів як один із ключових факторів при визначенні релевантності та авторитету сайту.

Збільшення кількості посилань

Чим більше буде розміщено якісних посилань на різних порталах новин, які ведуть на ваш сайт, тим вище шанси на підвищення позицій у пошуковій видачі.

Підтримка актуальності

Новинні сайти через свою специфіку повинні постійно оновлюватися, що робить їх активними джерелами інформації для пошукових систем. Посилання з таких ресурсів вважаються завжди свіжими та актуальними.

Зниження показників відмов

Публікації на сайтах новин допомагають залучати зацікавлену у вашому продукті або послузі аудиторію. Звідси невисокий рівень повернення користувачів із вашого сайту назад у пошукову видачу.

Які види посилань?

Існує 4 типи посилань:

орендні – найдоступніший за ціною варіант, що сплачуються щомісяця, однак часто потрапляють під фільтри пошукових систем;

автоматичні – також є орендними з помісячною оплатою, але проставляються сервісами автоматично. З одного боку необхідно мінімум зусиль, з другого – відсутність будь-якого контролю;

вічні посилання – найпопулярніший варіант, це посилання з разовою оплатою;

Крауд-посилання – органічні посилання, які розміщуються на тематичних майданчиках. Вони оплачуються одноразово.

Не варто нехтувати подібним способом просування вашого ресурсу, а відповідно товарів та послуг в мережі інтернет, якщо хочете досягти успіху.