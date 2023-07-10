Політика

’’Законне місце України – в НАТО’’ – прем’єр Британії

10 Липня 2023 20:19
30
читать на русском →
сунак, британія, україна

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак на зустрічі з президентом США Джо Байденом у понеділок обговорив, серед іншого, й питання членства України в Північноатлантичному Альянсі.

Про це журналістам повідомив речник Сунака, пише The Guardian.

Представник прем’єра Британії заявив, що для України було б недоречно вступати до НАТО під час війни з Росією, але Сунак вважає, що “законне місце” України – в межах Альянсу.

“Ми хочемо працювати зі США і нашими союзниками над тим, щоб Україна приєдналася до Альянсу”, – додав речник.

Зауважимо, що формулювання про “законне місце” України в НАТО прем’єр Британії вжив і минулого місяця під час перебування-в Кишиневі на саміті Європейської політичної спільноти.

Згідно з офіційним повідомленням британського уряду, Сунак і Байден також обговорили хід контрнаступу в Україні й наголосили на важливості того, щоб її міжнародні партнери взяли на себе зобов’язання щодо довгострокової оборони, “надаючи підтримку, необхідну Україні для перемоги у цій війні і забезпечення справедливого і тривалого миру”.

Обговорення членства України в НАТО пов’язане із самітом Альянсу, що відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Липня 2023 18:40
70

Росіяни скинули авіабомбу на місто Оріхів: загинуло 4 людей
10 Липня 2023 19:32
34

Кількість жертв внаслідок ворожого удару по Оріхову зросла до п’яти
10 Липня 2023 17:32
75

На трасі Київ-Чоп сталася моторошна ДТП: є загиблий
10 Липня 2023 14:43
30

Сили оборони за тиждень звільнили 14 квадратних кілометрів території – Маляр 
10 Липня 2023 13:25
116

Путін та Пригожин зустрічалися в Кремлі. ПВК пропонували варіанти працевлаштування, – Пєсков
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины
Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів
Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают
Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни
Александр КИРШ

США — конечно, Главная страна мира, но Украина — в мире важнее
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
усі думки