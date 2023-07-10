Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак на зустрічі з президентом США Джо Байденом у понеділок обговорив, серед іншого, й питання членства України в Північноатлантичному Альянсі.

Про це журналістам повідомив речник Сунака, пише The Guardian.

Представник прем’єра Британії заявив, що для України було б недоречно вступати до НАТО під час війни з Росією, але Сунак вважає, що “законне місце” України – в межах Альянсу.

“Ми хочемо працювати зі США і нашими союзниками над тим, щоб Україна приєдналася до Альянсу”, – додав речник.

Зауважимо, що формулювання про “законне місце” України в НАТО прем’єр Британії вжив і минулого місяця під час перебування-в Кишиневі на саміті Європейської політичної спільноти.

Згідно з офіційним повідомленням британського уряду, Сунак і Байден також обговорили хід контрнаступу в Україні й наголосили на важливості того, щоб її міжнародні партнери взяли на себе зобов’язання щодо довгострокової оборони, “надаючи підтримку, необхідну Україні для перемоги у цій війні і забезпечення справедливого і тривалого миру”.

Обговорення членства України в НАТО пов’язане із самітом Альянсу, що відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.