Суспільство

Захист від безпілотних катерів і підводних дронів: партизани АТЕШ показали Балаклавську бухту
13 Лютого 2025 08:01
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Протидронові загородження в Балаклавській бухті / Фото: АТЕШ
Протидронові загородження в Балаклавській бухті / Фото: АТЕШ

Агенти руху АТЕШ зафіксували, як окупанти намагаються зміцнити Балаклавську бухту в тимчасово окупованому Криму. Росіяни встановлюють нові бонові загородження проти безпілотних катерів і підводних дронів, а також мінують вхідні зони.

Про це повідомили у русі АТЕШ.

Партизани АТЕШ вважають, що, попри всі заходи, система захисту бухти має слабкі місця, які вже виявили агенти руху. Окупанти діють хаотично, намагаючись врятувати те, що в них “залишилося на плаву”.

“Однак Балаклава – важливий пункт для окупаційної армії, і його поразка стане потужним ударом по всій військовій логістиці окупантів у Чорному морі. Рашисти намагаються зберегти те, що у них поки що залишилося на плаву, але завдяки злагодженій роботі наших агентів, Сили Оборони знищать усю техніку, кораблі та бази окупантів найближчим часом”, – йдеться в повідомленні.

Окупанти намагаються убезпечити Балаклавську бухту / Фото: АТЕШ

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