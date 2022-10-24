За вісім місяців росіяни втратили близько 68 тис. особового складу

Генштаб ЗСУ надав дані щодо загальних бойових втрат противника.
З 24.02 по 24.10 вони орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 67940 (+470) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2590 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5295 (+11) од,
- артилерійських систем – 1673 (+6) од,
- РСЗВ – 375 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 189 (+0) од,
- літаків – 270 (+0) од,
- гелікоптерів – 245 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1370 (+9),
- крилаті ракети ‒ 350 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4044 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 149 (+1).
Дані уточнюються.
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