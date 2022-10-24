Політика

За вісім місяців росіяни втратили близько 68 тис. особового складу

24 Жовтня 2022 09:51
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війна

Генштаб ЗСУ надав дані щодо загальних бойових втрат противника.

З 24.02 по 24.10 вони орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 67940 (+470) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2590 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5295 (+11) од,
  • артилерійських систем – 1673 (+6) од,
  • РСЗВ – 375 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 189 (+0) од,
  • літаків – 270 (+0) од,
  • гелікоптерів – 245 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1370 (+9),
  • крилаті ракети ‒ 350 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4044 (+5) од,
  • спеціальна техніка ‒ 149 (+1).

Дані уточнюються.


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