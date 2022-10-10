Політика

За останній тиждень російські війська просунулися до Бахмуту на 2 км – розвідка Британії

10 Жовтня 2022 08:18
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розвідка британії

Сили оборони України тиснуть на російські війська як на північному сході, так і в Херсонській області на півдні. Однак Росія продовжує надавати пріоритет власним наступальним операціям на центральному напрямку Донбасу, особливо в районі міста Бахмут.

Про це йдеться у щоденній доповіді британської розвідки.

За її даними, за останній тиждень російські війська просунулися до міста на 2 км на двох напрямках, наближаючись до прориву в Бахмут, який зазнав дуже значних руйнувань від обстрілів. “Ці сили, ймовірно, включали підрозділи приватної військової компанії Вагнера, включно з персоналом, нещодавно набраним із російських в’язниць”, – підкреслюється у доповіді.

На думку британських аналітиків, постійні зусилля Росії щодо прогресу її важкого наступу на Донбасі перед лицем серйозних загроз на її оперативних флангах підкреслюють необхідність досягнення успіху в операції, а також – негнучкий оперативний план, який досі підривав її дії.


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