Суспільство

За минулу добу відбулося 142 бойових зіткнення, – Генштаб
3 Жовтня 2024 08:29
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війна
Реактивна артилерія 93 механізованої бригади "Холодний Яр" / Фото: 93 ОМБр

Протягом минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення, йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗС України станом на 08:00 3 жовтня.

  • На Харківському напрямку ворог намагався двічі штурмувати в районі населених пунктів Вовчанськ та Тихе.
  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Андріївки, Піщаного та Стельмахівки.
  • На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Невського, Новосадового, Макіївки та Торського.
  • На Сіверському напрямку впродовж дня ворог наступальних дій не проводив.
  • На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази у районах Іванівського, Калинівки та Білої Гори.
  • На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 20 атак неподалік Диліївки, Торецька, Неліпівки, Щербинівки. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.
  • На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Зелене Поле, Миролюбівка, Миколаївка, Крутий Яр, Красний Яр, Новогродівка, Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Миколаївки.
  • На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 27 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка, Курахове та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік населених пунктів Цукурине, Желанне Друге та Катеринівка.
  • На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів наших позицій в районі Богоявленки.
  • На Оріхівському напрямку окупанти атакували у бік Кам’янського.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 17 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 43 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 58 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки окупантів.


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