Політика

За добу ЗСУ знищили 800 окупантів

6 Червня 2023 08:42
40
читать на русском →
втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З 24.02.22 по 06.06.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 211150 (+800) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3860 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7543 (+20) од,
  • артилерійських систем – 3603 (+36) од,
  • РСЗВ – 590 (+6) од,
  • засоби ППО ‒ 351 (+2) од,
  • літаків – 313 (+0) од,
  • гелікоптерів – 299 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3212 (+23),
  • крилаті ракети ‒ 1171 (+35),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6332 (+20) од,
  • спеціальна техніка ‒ 489 (+5).

Дані уточнюються.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Червня 2023 11:05
27

На Херсонщині вода викидає на берег міни
6 Червня 2023 10:05
46

Підрив дамби Каховської ГЕС: Україна порушила справу за статтею екоцид
6 Червня 2023 09:26
84

Каховська ГЕС відновленню не підлягає – Укргідроенерго
6 Червня 2023 09:13
80

Повністю або частково затоплені 7 н.п. і мікрорайон Острів у Херсоні
6 Червня 2023 08:42
40

За добу ЗСУ знищили 800 окупантів
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Капітуляція рашистських окупантів на Південному фронті
Александр КИРШ

В семье не без Орбана — так что надо суперНАТО
Александр КИРШ

“Убей его!”
Віталій ПОРТНИКОВ

Не смотрите вверх, там дроны
Юрий САПРОНОВ

Бог шельму метит
Александр КИРШ

Медицинское: давняя традиция пьяных зачатий породила страну дебилов
усі думки