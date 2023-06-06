Політика

За добу ЗСУ знищили 800 окупантів Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника. З 24.02.22 по 06.06.23 орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 211150 (+800) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3860 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 7543 (+20) од,

артилерійських систем – 3603 (+36) од,

РСЗВ – 590 (+6) од,

засоби ППО ‒ 351 (+2) од,

літаків – 313 (+0) од,

гелікоптерів – 299 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3212 (+23),

крилаті ракети ‒ 1171 (+35),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6332 (+20) од,

спеціальна техніка ‒ 489 (+5). Дані уточнюються. Поділитися:



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