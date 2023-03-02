Політика

За добу знищено близько 715 окупантів – Генштаб

2 Березня 2023 08:27
26
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війна

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З 24.02.22 по 02.03.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 150605 (+715) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3397 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6658 (+20) од,
  • артилерійських систем – 2398 (+5) од,
  • РСЗВ – 480 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
  • літаків – 300 (+0) од,
  • гелікоптерів – 288 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2058 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5264 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 230 (+0).

Дані уточнюються.


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