        Суспільство

        За добу українські війська знищили понад тисячу російських солдатів — Генштаб

        Сергій Бордовський
        29 Жовтня 2025 07:15
        читать на русском →
        Ілюстративне фото Генштабу ЗСУ
        Ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

        Росія продовжує зазнавати значних втрат на полі бою. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

        За минулу добу українські захисники ліквідували приблизно 1 150 окупантів, а загальні втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 мільйона 139 тисяч 900 осіб.

        Сили оборони також знищили або пошкодили:
        4 танки (загалом 11 303),
        3 бойові броньовані машини (усього 23 511),
        20 артилерійських систем (усього 34 064),
        1 реактивну систему залпового вогню (усього 1 530),
        313 безпілотників оперативно-тактичного рівня (усього 75 367),
        79 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (усього 65 865),
        2 одиниці спеціальної техніки (усього 3 986).

        Реклама
        Реклама

        Втрат серед російських літаків, гелікоптерів, засобів ППО, кораблів і ракет зафіксовано не було.

        У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини