За добу українські війська знищили понад тисячу російських солдатів — Генштаб

Росія продовжує зазнавати значних втрат на полі бою. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
За минулу добу українські захисники ліквідували приблизно 1 150 окупантів, а загальні втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 мільйона 139 тисяч 900 осіб.
Сили оборони також знищили або пошкодили:
• 4 танки (загалом 11 303),
• 3 бойові броньовані машини (усього 23 511),
• 20 артилерійських систем (усього 34 064),
• 1 реактивну систему залпового вогню (усього 1 530),
• 313 безпілотників оперативно-тактичного рівня (усього 75 367),
• 79 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (усього 65 865),
• 2 одиниці спеціальної техніки (усього 3 986).
Втрат серед російських літаків, гелікоптерів, засобів ППО, кораблів і ракет зафіксовано не було.
У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.