За добу українські війська знищили понад тисячу російських солдатів — Генштаб

Росія продовжує зазнавати значних втрат на полі бою. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За минулу добу українські захисники ліквідували приблизно 1 150 окупантів, а загальні втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 мільйона 139 тисяч 900 осіб.

Сили оборони також знищили або пошкодили:

• 4 танки (загалом 11 303),

• 3 бойові броньовані машини (усього 23 511),

• 20 артилерійських систем (усього 34 064),

• 1 реактивну систему залпового вогню (усього 1 530),

• 313 безпілотників оперативно-тактичного рівня (усього 75 367),

• 79 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (усього 65 865),

• 2 одиниці спеціальної техніки (усього 3 986).

Реклама

Реклама

Втрат серед російських літаків, гелікоптерів, засобів ППО, кораблів і ракет зафіксовано не було.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.