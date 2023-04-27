За добу Сили оборони знищили три системи РСЗВ та “закобзонили” півтисячі росіян

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
З 24.02.22 по 27.04.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 188920 (+510) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3694 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7178 (+16) од,
- артилерійських систем – 2887 (+10) од,
- РСЗВ – 542 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 293 (+1) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2461 (+21),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5805 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 352 (+0).
Дані уточнюються.
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