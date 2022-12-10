За добу Сили оборони знищили 370 окупантів та техніку

Російські загарбники продовжують зазнавати шалених втрат на війні в Україні. Станом на 10 грудня українські військові ліквідували 93 760 загарбників.

Генеральний штаб ЗСУ опрлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 93760 (+370) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2940 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 5917 (+5) од,

артилерійських систем – 1927 (+1) од,

РСЗВ – 397 (+2) од,

засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0),

крилаті ракети ‒ 592 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4535 (+4) од,

спеціальна техніка ‒ 167 (+3).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський припустив, що реальні втрати росіян можуть бути набагато суттєвіші. Втрати пораненими зазвичай співвідносяться як 1 вбитий на 3 та більше поранених. Таким чином безповоротні втрати ворога – це майже 95 тисяч, а санітарні – це десь понад 150 або 200 тисяч.