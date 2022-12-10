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За добу Сили оборони знищили 370 окупантів та техніку

10 Грудня 2022 12:51
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втрати ворога

Російські загарбники продовжують зазнавати шалених втрат на війні в Україні. Станом на 10 грудня українські військові ліквідували 93 760 загарбників.

Генеральний штаб ЗСУ опрлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 93760 (+370) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2940 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5917 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1927 (+1) од,
  • РСЗВ – 397 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 592 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4535 (+4) од,
  • спеціальна техніка ‒ 167 (+3).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський припустив, що реальні втрати росіян можуть бути набагато суттєвіші. Втрати пораненими зазвичай співвідносяться як 1 вбитий на 3 та більше поранених. Таким чином безповоротні втрати ворога – це майже 95 тисяч, а санітарні – це десь понад 150 або 200 тисяч.


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