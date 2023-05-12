Політика

За добу Сили оборони “задвухсотили” 750 рашистів Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 12.05.23. З початку широкомасштабного вторгнення російських загарбників їхні втрати орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 197670 (+750) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3745 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 7295 (+8) од,

артилерійських систем – 3068 (+15) од,

РСЗВ – 559 (+2) од,

засоби ППО ‒ 312 (+2) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2636 (+9),

крилаті ракети ‒ 970 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5996 (+12) од,

спеціальна техніка ‒ 393 (+2). Дані уточнюються. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал