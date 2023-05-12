За добу Сили оборони “задвухсотили” 750 рашистів

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 12.05.23.
З початку широкомасштабного вторгнення російських загарбників їхні втрати орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 197670 (+750) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3745 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7295 (+8) од,
- артилерійських систем – 3068 (+15) од,
- РСЗВ – 559 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 312 (+2) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2636 (+9),
- крилаті ракети ‒ 970 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5996 (+12) од,
- спеціальна техніка ‒ 393 (+2).
Дані уточнюються.
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