Політика

За добу Сили оборони “задвухсотили” 750 рашистів

12 Травня 2023 08:09
26
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 12.05.23.

З початку широкомасштабного вторгнення російських загарбників їхні втрати орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 197670 (+750) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3745 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7295 (+8) од,
  • артилерійських систем – 3068 (+15) од,
  • РСЗВ – 559 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 312 (+2) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2636 (+9),
  • крилаті ракети ‒ 970 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5996 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 393 (+2).

Дані уточнюються.


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