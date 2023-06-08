За добу спалено 18 танків, 28 артсистем і знищено 730 рашистів

Генштаб ЗСУ оновив данії щодо загальних бойових втрат противника.
З початку широкомасштабного вторгнення 24.02.22 по 08.06.23 вони орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 212760 (+730) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3891 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7576 (+16) од,
- артилерійських систем – 3668 (+28) од,
- РСЗВ – 595 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 355 (+3) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3234 (+15),
- крилаті ракети ‒ 1171 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6384 (+35) од,
- спеціальна техніка ‒ 500 (+8).
Дані уточнюються.