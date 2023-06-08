Політика

За добу спалено 18 танків, 28 артсистем і знищено 730 рашистів

8 Червня 2023 08:31
38
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив данії щодо загальних бойових втрат противника.

З початку широкомасштабного вторгнення 24.02.22 по 08.06.23 вони орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 212760 (+730) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3891 (+18) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7576 (+16) од,
  • артилерійських систем – 3668 (+28) од,
  • РСЗВ – 595 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 355 (+3) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 299 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3234 (+15),
  • крилаті ракети ‒ 1171 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6384 (+35) од,
  • спеціальна техніка ‒ 500 (+8).

Дані уточнюються.


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