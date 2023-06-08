Політика

За добу спалено 18 танків, 28 артсистем і знищено 730 рашистів Генштаб ЗСУ оновив данії щодо загальних бойових втрат противника. З початку широкомасштабного вторгнення 24.02.22 по 08.06.23 вони орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 212760 (+730) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3891 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 7576 (+16) од,

артилерійських систем – 3668 (+28) од,

РСЗВ – 595 (+1) од,

засоби ППО ‒ 355 (+3) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 299 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3234 (+15),

крилаті ракети ‒ 1171 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6384 (+35) од,

спеціальна техніка ‒ 500 (+8). Дані уточнюються.



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