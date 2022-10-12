Кримінал

За добу російські війська обстріляли 7 населених пунктів на Харківщині

12 Жовтня 2022 09:18
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харків

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини, що розташовані близько до лінії зіткнення та біля кордону з рф в Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під ударами опинилися: Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Стариця, Дворічна та Дворічне. “За попередніми даними, постраждалих немає”, – додав Синєгубов.

На деокупованій території області триває розмінування та відновлення пошкодженої окупантами критичної інфраструктури.

За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 668 вибухонебезпечних предметів.


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