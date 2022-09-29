За добу на Харківщині 7 цивільних зазнали поранень внаслідок обстрілів, один – підірвався на міні

Протягом минулої доби російські окупанти продовжили обстріли мирного населення територій прилеглих до лінії зіткнення та кордону з рф.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, в Куп’янському районі були обстріляні села Дворічна, Грушівка, Сенькове та Колодязне. В Харківському – Стрілеча та Красне. В Богодухівському – Соснівка. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

“За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями були госпіталізовані 7 людей в Куп’янському районі. В Ізюмському районі підірвався на міні та отримав поранення 26-річний чоловік”, – написав Синєгубов у соцмережі.

За його словами, за добу піротехніки ДСНС знешкодили на території області 586 вибухонебезпечних предметів.