Кримінал

За чотири дні окупанти скинули на Сумщину понад 150 авіабомби
9 Серпня 2024 17:22

У період з 5 по 8 серпня 2024 року російські окупаційні війська здійснили щонайменше 87 авіаударів по території Сумської області із застосуванням 154 засобів авіаційного ураження.

Як повідомили у обласній прокуратурі, для цих ударів росіяни використовували керовані авіаційні бомби (КАБ)  та фугасні авіаційні бомби (ФАБ).

Внаслідок атак окупантів загинуло 2 цивільних, з яких 1 дитина.

Ще 7 осіб отримали поранення та різного роду травми, пошкоджено та зруйновано 45 цивільних об’єктів, зокрема 24 домогосподарства, 5 навчально-виховних закладів, 1 медичний заклад.

Правоохоронці розпочали 14 кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Наслідки російських ударів по Сумщині / Фото: Прокуратура Сумщини

У Курській області цього тижня розпочалися бойові дії. Міноборони РФ та ФСБ скаржилися на “прорив” кордону, який нібито організували українські захисники.

Українські офіційні особи поки не коментували те, що відбувається в російському регіоні.

Частина жителів прикордонних населених пунктів Курської області евакуювалася. При цьому, за їхніми словами, місцева влада виїхати з небезпечних районів не допомагала.


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