За чотири дні окупанти скинули на Сумщину понад 150 авіабомби

У період з 5 по 8 серпня 2024 року російські окупаційні війська здійснили щонайменше 87 авіаударів по території Сумської області із застосуванням 154 засобів авіаційного ураження.
Як повідомили у обласній прокуратурі, для цих ударів росіяни використовували керовані авіаційні бомби (КАБ) та фугасні авіаційні бомби (ФАБ).
Внаслідок атак окупантів загинуло 2 цивільних, з яких 1 дитина.
Ще 7 осіб отримали поранення та різного роду травми, пошкоджено та зруйновано 45 цивільних об’єктів, зокрема 24 домогосподарства, 5 навчально-виховних закладів, 1 медичний заклад.
Правоохоронці розпочали 14 кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
У Курській області цього тижня розпочалися бойові дії. Міноборони РФ та ФСБ скаржилися на “прорив” кордону, який нібито організували українські захисники.
Українські офіційні особи поки не коментували те, що відбувається в російському регіоні.
Частина жителів прикордонних населених пунктів Курської області евакуювалася. При цьому, за їхніми словами, місцева влада виїхати з небезпечних районів не допомагала.