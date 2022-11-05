З ворожого полону визволили вже 268 бійців Нацгвардії

Під час обмінів із російського полону визволили загалом 268 військовослужбовців Національної гвардії.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії

За результами обмінів, які вже відбулися з початку широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України звільнено всього 268 військовослужбовців Нацгвардії, з них 24 жінки.

Крайній обмін відбувся 3 листопада. За його результатом, з російського полону вдалося повернути 33 військовослужбовці Національної гвардії України.

В НГУ запевнили, що повернутим надається необхідна медична та психологічна допомога. Робота щодо повернення усіх наших захисників триває.

Родичів та близьких закликають за необхідності звертатися на гарячу лінію НГУ, до військових частин, де вони проходять службу, або до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і не передавати ці дані стороннім особам, щоб не нашкодити обміну та тим, хто перебуває в полоні.

5 листопада стало відомо, що з російського полону вдалося повернути 19 співробітник Державної прикордонної служби України.

3 листопада відбувся черговий обмін полоненими між Україною та рф. Додому повернулось 107 українських громадян. Серед них багато – з важкими наслідками поранень.