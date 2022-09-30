Політика

З початку війни знищено понад 1000 БПЛА ворога Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника. Так, з 24.02 по 30.09 втрати орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 59080 (+500) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2338 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 4932(+23) од,

артилерійських систем – 1391 (+6) од,

РСЗВ – 333 (+2) од,

засоби ППО ‒ 176 (+1) од,

літаків – 264 (+2) од,

гелікоптерів – 225 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1003 (+8),

крилаті ракети ‒ 246 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3768 (+17) од,

спеціальна техніка ‒ 131 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал