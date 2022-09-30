Політика

З початку війни знищено понад 1000 БПЛА ворога

30 Вересня 2022 09:04
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війна

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника. Так, з 24.02 по 30.09 втрати орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 59080 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2338 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4932(+23) од,
  • артилерійських систем – 1391 (+6) од,
  • РСЗВ – 333 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 176 (+1) од,
  • літаків – 264 (+2) од,
  • гелікоптерів – 225 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1003 (+8),
  • крилаті ракети ‒ 246 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3768 (+17) од,
  • спеціальна техніка ‒ 131 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.


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