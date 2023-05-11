Політика

З початку війни знищено майже 197 тис. окупантів

11 Травня 2023 08:03
16
читать на русском →
втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 11.05.23.

З початку широкомасштабної агресії орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 196920 (+610) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3740 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7287 (+12) од,
  • артилерійських систем – 3053 (+14) од,
  • РСЗВ – 557 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 310 (+2) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2627 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 970 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5984 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 391 (+2).

Дані уточнюються.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Травня 2023 08:03
16

З початку війни знищено майже 197 тис. окупантів
11 Травня 2023 08:15
4

В Ізюмі на протипіхотній міні підірвався цивільний чоловік
11 Травня 2023 07:53
9

Німеччина виділяє на біженців додатково 1 млрд євро
11 Травня 2023 07:48
19

“Обговоримо пізніше”. Трамп відмовився називати Путіна військовим злочинцем
11 Травня 2023 07:23
29

Богуслаєв попросив включити його до списків на обмін із РФ
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
усі думки