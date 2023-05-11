З початку війни знищено майже 197 тис. окупантів

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 11.05.23.
З початку широкомасштабної агресії орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 196920 (+610) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3740 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7287 (+12) од,
- артилерійських систем – 3053 (+14) од,
- РСЗВ – 557 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 310 (+2) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2627 (+3),
- крилаті ракети ‒ 970 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5984 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 391 (+2).
Дані уточнюються.
Поділитися: