Політика

З початку війни знищено майже 197 тис. окупантів Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 11.05.23. З початку широкомасштабної агресії орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 196920 (+610) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3740 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 7287 (+12) од,

артилерійських систем – 3053 (+14) од,

РСЗВ – 557 (+2) од,

засоби ППО ‒ 310 (+2) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2627 (+3),

крилаті ракети ‒ 970 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5984 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 391 (+2). Дані уточнюються. Поділитися:



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