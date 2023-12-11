З початку війни в Україні майже вдвічі зросла кількість благодійних організацій

Станом на початок грудня 2023 в Україні налічується 20 671 благодійна організація. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну їхня кількість зросла на 74%.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Водночас загальна кількість неприбуткових організацій майже не змінилась — додалось 1,6 тисячі установ. Це менше за 1% від загальної кількості організацій. Загалом наразі нараховується 208 385 неприбуткових організацій в Україні.

Серед усіх неприбуткових установ найбільше громадських об’єднань — 57 497 або 27,5% від загальної кількості. До початку повномасштабної війни на другому місці були різноманітні “бюджетники”, натомість наразі їх посунули об’єднання співвласників багатоквартирного будинку — 33 402 або 16.03%. Замикають топ 31 293 неприбуткових бюджетних установ.

Найпомітніше скоротилась кількість бюджетних установ та творчих спілок — на 27,6% та 26,9% відповідно.

У столиці зареєстровано найбільше неприбуткових організацій — 11,8% від загальної кількості в країні. Щороку їх кількість зростає. За період повномасштабної війни у столиці додалось понад 4 тисячі таких установ.

Друге місце посідає Львівська область — 7.8%. На третьому — Дніпропетровщина: 7.3%. Замикають пʼятірку лідерів Одеська та Київська області, 5.8% та 5% відповідно.

Перевірити статус неприбутковості організації можна в Опендатаботі. Для цього треба надіслати боту код компанії.