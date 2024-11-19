З початку року Україна виготовила понад 2 мільйони артилерійських боєприпасів

Президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, повідомив, що з початку 2024 року Україна виготовила понад 2,5 мільйони мінометних і артилерійських снарядів різних калібрів, від 60 мм до 155 мм.

Він наголосив на активному нарощуванні оборонного виробництва як усередині країни, так і в співпраці з міжнародними партнерами.

“Ми робимо все можливе, щоб розширити наші виробничі потужності, включно з виготовленням гармат, снарядів та іншого озброєння. Ця співпраця є частиною загального плану посилення обороноздатності України”, — підкреслив Зеленський.

У межах підписаних безпекових угод між Україну і західними державами йшлося про розвиток оборонної промисловості, зокрема, про потужності з виробництва боєприпасів.