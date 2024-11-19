Економіка

З початку року Україна виготовила понад 2 мільйони артилерійських боєприпасів
19 Листопада 2024 17:59
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зброя
120 мм артилерійські міни виробництва “Української бронетехніки” / Фото: “Мілітарний”

Президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, повідомив, що з початку 2024 року Україна виготовила понад 2,5 мільйони мінометних і артилерійських снарядів різних калібрів, від 60 мм до 155 мм.

Він наголосив на активному нарощуванні оборонного виробництва як усередині країни, так і в співпраці з міжнародними партнерами.  

“Ми робимо все можливе, щоб розширити наші виробничі потужності, включно з виготовленням гармат, снарядів та іншого озброєння. Ця співпраця є частиною загального плану посилення обороноздатності України”, — підкреслив Зеленський.  

У межах підписаних безпекових угод між Україну і західними державами йшлося про розвиток оборонної промисловості, зокрема, про потужності з виробництва боєприпасів.


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