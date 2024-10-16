З початку 2022-го прокуратура зареєструвала майже 60 тисяч проваджень щодо СЗЧ

З січня 2022 року Офіс генерального прокурора України зареєстрував майже 60 тисяч кримінальних проваджень за фактом самовільного залишення військової частини. Крім того, близько 30 тисяч справ відкрито щодо випадків дезертирства серед військовослужбовців Збройних сил України.

Такі дані отримало видання “Українська правда” на відповідний запит до Офісу генпрокурора.

Зазначається, що з січня 2022 до вересня 2024 року зареєстровано 59 606 кримінальних проваджень за фактом СЗЧ (стаття 407 Кримінального кодексу України), серед них закрито 2 592. Водночас за такий самий період зареєстровано 29 521 правопорушення у вигляді дезертирства (стаття 408 ККУ), з яких закрито 414.

Також вказується, що за січень – вересень 2024 року зареєстровано втричі більше випадків СЗЧ і майже в чотири рази більше випадків дезертирства, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас видання зауважує, що кількість судових вироків за СЗЧ і дезертирство в “десятки разів менша” за чисельність зареєстрованих кримінальних правопорушень.

За даними пресцентру судової влади, на які посилається “УП”, загалом у 2022 році за СЗЧ винесено 1 505 вироків, у 2023 – 2 165, впродовж січня – вересня 2024 – 766. У 2022 році за дезертирство винесено 179 вироків, у 2023 році – 195, впродовж січня – вересня 2024 – 177.