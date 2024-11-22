Суспільство

Російські війська обстріляли селище біля Краматорська: є загиблий і поранені
22 Листопада 2024 12:43
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краматорськ, обстріл
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Російські війська вранці 22 листопада обстріляли селище Красноторка поблизу Краматорська на Донеччині. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

“Селище опинилося під ворожим вогнем сьогодні вранці. За попередньою інформацією, зафіксовано шість ударів,” — зазначив Філашкін.

На місці події працюють екстрені служби, які уточнюють масштаби руйнувань і наслідки обстрілу. Голова ОВА закликав мешканців бути відповідальними та евакуюватися заради власної безпеки.


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