Російські війська обстріляли селище біля Краматорська: є загиблий і поранені

Російські війська вранці 22 листопада обстріляли селище Красноторка поблизу Краматорська на Донеччині. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

“Селище опинилося під ворожим вогнем сьогодні вранці. За попередньою інформацією, зафіксовано шість ударів,” — зазначив Філашкін.

На місці події працюють екстрені служби, які уточнюють масштаби руйнувань і наслідки обстрілу. Голова ОВА закликав мешканців бути відповідальними та евакуюватися заради власної безпеки.