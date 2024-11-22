Зеленський позбавив державних нагород 34 зрадників

Згідно з указом президента Володимира Зеленського, який вступив в силу після рішення РНБО, 34 особи позбавлені державних нагород України через свою зраду.

Про це повідомляє Офіс президента

До першого списку потрапили 34 особи, серед яких колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ, Генпрокуратури, прокурори, артисти, а також російські політичні, релігійні та культурні діячі. Всі вони позбавлені державних нагород безстроково.

Як пояснюється в повідомленні, для десяти осіб застосовано максимальний пакет санкцій — 21 вид. Це включає не тільки позбавлення нагород, а й блокування активів, анулювання ліцензій, заборону на торгівлю і повне припинення економічних операцій.

Серед цих осіб — Олександр Єфремов, колишній заступник лідера “Партії регіонів” та голова її фракції, який мав ордени “За заслуги” І-ІІІ ступенів і орден князя Ярослава Мудрого V ступеня.

До списку також потрапив Ренат Кузьмін, колишній перший заступник генерального прокурора, нагороджений орденами “За заслуги” ІІ-ІІІ ступенів і званням “Заслужений юрист України”.

Також позбавлені нагород Віктор Медведчук, Дмитро Табачник, Микола Азаров, Віктор Пшонка, Андрій Деркач, патріарх Кирил та російські артисти, зокрема Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, Ігор Крутой, Ані Лорак і Таїсія Повалій.

Згідно з законом № 11410, державних нагород позбавляють осіб, які були засуджені за тяжкі злочини, сприяли агресії Росії, чи виправдовували окупацію України. Закон було підписано 20 листопада та повернуто до парламенту для остаточного затвердження.