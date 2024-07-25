З окупованої Херсонщини вдалося повернути 4 дитини

Волонтери “Save Ukraine” провели ще одну рятувальну операцію з тимчасово окупованої Херсонщини, вдалося повернути 4 дитини.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“На підконтрольну Україні територію повернули двох хлопців-підлітків, котрим 14 та 15 років. Разом із ними виїхали двоє осіб з-поміж дітей, позбавлених батьківського піклування”, – повідомив Прокудін.

Він додав, що з початку цього року вдалося евакуювати з поки що окупованого лівобережжя 152 дитини та 6 мешканців області, які мають статус дітей-сиріт.