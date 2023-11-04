Кримінал

З Керчі надходять повідомлення про вибухи

4 Листопада 2023 17:06
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крим

У Керчі повідомляють про вибухи, – пишуть місцеві ЗМІ.

Повідомляється про задимлення у районі суднобудівного заводу «Залив» у Керчі.

Керченський міст перекрито. Морський та наземний громадський транспорт припинив рух.

Йдеться також про проліт ракет над морем в районі Генічеська.

У Севастопольській бухті запустили маскувальні дими.

“Глава Криму” Аксьонов заявив про падіння уламків ракет у районі суднобудівного заводу в Керчі.

“Частина уламків збитих ракет впала на територію одного із сухих доків. Постраждалих немає”, – додав Аксьонов.


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