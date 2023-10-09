З Гази виїхало понад 123 тисячі біженців

Унаслідок бойових дій, розпочатих після нападу ХАМАС на Ізраїль, свої домівки залишили понад 123 тис. мешканців сектора Гази.

Про це повідомляє Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA).

“Станом на 21:00 (8 жовтня – ред.) 123 538 палестинців були змушені покинути свої домівки в Газі”, – йдеться у повідомленні.

Понад 73 тис. з цих внутрішньо переміщених осіб розмістилися у 64 школах та притулках Близькосхідного агентства ООН з допомоги палестинським біженцям та організації робіт (БАПОР).

Станом на вечір неділі, за даними ізраїльських джерел, щонайменше 677 ізраїльтян, включаючи, можливо, також іноземних громадян, були вбиті. Ще щонайменше 2 тис. людей дістали поранення, “що робить цю атаку найбільш смертоносною в Ізраїлі за останні десятиліття”.

За повідомленнями ЗМІ, кількість загиблих може бути набагато вищою. За даними ізраїльської сторони, понад 50 ізраїльських військовослужбовців і цивільних осіб, у тому числі жінок і дітей, були захоплені в полон і силоміць вивезені бойовиками ХАМАС в сектор Гази.

Водночас влада палестинського анклаву повідомила, що станом на вечір неділі щонайменше 413 палестинців були вбиті і 2 300 дістали поранення. Ще 13 палестинців, у тому числі одна дитина, загинули внаслідок дій ізраїльських сил на палестинських територіях на Західному березі річки Йордан.