З чого складається тест B1 (PET) на рівень англійської

Попередній іспит Cambridge English B1 Preliminary Exam, раніше відомий як PET – Preliminary English Test, призначений для учнів із середнім рівнем англійської мови.

На цьому рівні ви можете:

читати прості тексти або статті англійською мовою;

писати прості та електронні листи на побутові теми;

робити нотатки під час зустрічі;

переказувати події і висловлювати думки і почуття.

Як і всі іспити з англійської мови, тест на рівень англійської PET складається за принципом «пройшов або не пройшов». Ті, хто пройшов, отримують Кембриджський сертифікат, який діє безстроково. B1 Preliminary можна складати на папері або на комп’ютері. В обох випадках це триває 130 хвилин.

Організація тесту

PET перевіряє всі чотири навички – аудіювання, читання, письмо та вміння розмовляти і висловлювати думки на рівні B1 intermediate. Він структурований таким чином:

Частина 1 (45 хвилин): Перша частина тесту PET перевіряє розуміння прочитаного. Вона поділений на 6 підрозділів із загальною кількістю 32 питань. Питання можуть складатися з кількох варіантів відповідей, відповідності або пропусків, які повинен заповнити здобувач.

Частина 2 (45 хвилин) – Ця частина B1 Preliminary перевіряє навички письма. Раніше вона була частиною першої секції, але у 2020 році її перетворили на окрему частину, що складається з двох письмових завдань: електронного листа та статті або розповіді. Кожен зразок написання має складатися з приблизно 100 слів.

Частина 3 (24 хвилини + 6 хвилин додатково для перенесення відповідей у ​​бланк відповідей): Третя частина тесту PET перевіряє розуміння на слух. Кожен запис відтворюється двічі, а потім потрібно відповісти на запитання щодо запису. Ця частина складається з 25 запитань, кожне з яких оцінюється в 1 бал. Типи відповідей – кілька варіантів і пропуск.

Частина 4 (від 12 до 17 хвилин): Остання частина B1 Preliminary перевіряє мовні навички. Кандидати об’єднуються в пари і повинні провести бесіду спочатку з екзаменатором, а потім один з одним.

Присутній також другий екзаменатор, який просто слухає та оцінює розмову. Спочатку екзаменатор ставить запитання до обох претендентів, потім – представляє картинку, яку здобувачі мають описати та обговорити.

Далі екзаменатор описує ситуацію, для якої треба обговорити можливі рішення. Нарешті, ті, що складають тест, обмінюються думками про інтереси та антипатії.

Причому, четверта секція на знання мови може проходити в інший день, ніж перші три частини попереднього іспиту B1. Це залежить від того, які дати призначає відповідний тестовий центр.

Оцінка

З 2016 року всі іспити Cambridge English оцінюються за єдиною шкалою оцінювання. Раніше PET мав власну шкалу оцінювання, тому результати до 2016 року спочатку потрібно скорегувати відповідно до нової шкали, щоб порівняти з результатами останніх тестів.

Враховуються бали від 120 до 170.

Кандидати, які набрали не менше 140 балів, отримують сертифікат B1 Preliminary Exams, що відповідає рівню B1 англійської мови за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти (CEFR).

З результатом PET 160 або вище випускники отримують сертифікат Cambridge Preliminary English Test рівня B2.

Кандидати, які набрали від 120 до 139 балів, отримують сертифікат з англійської мови A2.

Кожна частина B1 Preliminary оцінюється в 25% від загальної суми балів. Результати розбиваються на чотири частини іспиту, а також загальний результат і відповідний рівень CEFR. Якщо здобувач склав B1 Preliminary, він також отримає сертифікат, який є дійсним назавжди.

Наступним кембриджським іспитом серії є так званий Cambridge B2 First Certificate. Щоб визначити, який іспит підходить до вашого рівню володіння мовою, існує онлайн тест Першого Кембриджського Центру cambridge.ua – швидкий і простий спосіб самооцінки.