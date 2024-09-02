Суспільство

У низці областей України очікуються дощі із грозами
2 Вересня 2024 21:51
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Клумба у саду Шевченка у Харкові / Фото: Суспільне

Невеликий короткочасний дощ, гроза очікуються у вівторок, 3 вересня, у південно-східній частині України, у Харківській, удень у Кіровоградській та Одеській областях, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, на сході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 15-20°, у західних областях 12-17°; удень 26-31, у східних областях 23-28; у Карпатах уночі 9-14°, удень 20-25°.

У Києві 3 вересня очікується погода без опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, удень 28-30°.

У середу, 4 вересня, короткочасні дощі та грози також очікуються в Криму, південних і центральних областях, на решті території країни без опадів.

Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 15-20°, у західних областях 12-17°, удень 24-29°.


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