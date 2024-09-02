Росіяни знову завдали ударів по Харкову

Російські окупанти знову атакували Харків, ввечері 2 вересня в місті пролунали вибухи.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, влучання зафіксовані у Київському та Салтівському районах міста.

“На щастя – без жертв, постраждалих та руйнацій. У Салтівському районі горить трава, пожежу вже гасять наші рятівники”, – повідомив мер.

Ще одна авіабомба вдарила по району приватного сектору в Київському районі.

“Є значні пошкодження будинку, у двір якого залетіла ворожа авіабомба. На щастя – без загиблих, постраждалих та пожежі”, – сказав Терехов.

Сьогодні РФ вже завдаава ударів керованими авіабомбами по Харкову – 14 людей зазнали поранень.

Як повідомила ДСНС, пошкоджені спортивний об’єкт, приватний будинок, складська будівля та бокси з автомобілями на території гаражного кооперативу.