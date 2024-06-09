Суспільство

Ювелірний магазин Золотий Вік: часті запитання та чесні відповіді

9 Червня 2024 17:59
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Ювелірний магазин Золотий Вік — один із провідних лідерів у сфері виробництва коштовностей. У компанії багато постійних клієнтів, які регулярно купують прикраси високої якості від улюбленого бренду. Але є нові покупці, які тільки знайомляться з виробами компанії. Для них ми вирішили зібрати найпопулярніші запитання та відповіді на них.

Наскільки широкий асортимент ювелірного магазину Золотий Вік?

Ювелірний магазин Золотий Вік з 1999 року радує клієнтів вишуканими і якісними коштовностями. Щороку асортимент ювелірних виробів поповнюється. Тільки зараз у каталозі ви знайдете великий вибір прикрас:

  • 4343 золотих і 2146 срібних каблучок;
  • 4310 золотих і 2509 срібних сережок;
  • 633 золотих і 342 срібних ланцюжків;
  • 2036 золотих і 1586 срібних підвісок.

Це лише частина асортименту ювелірного магазину Золотий Вік. Також ви можете знайти в каталозі брошки, браслети, хрестики, запонки, годинники та інші коштовності. Практично будь-який ювелірний виріб ви знайдете в магазині в привабливому і сучасному дизайні.

А якщо прикраса не сподобається?

Ювелірні вироби не входять до переліку товарів, які підлягають обміну та поверненню згідно із законодавством. Але ювелірний магазин Золотий Вік з повагою ставляться до своїх клієнтів і розуміють, що ситуації бувають різні. Салон Золотий Вік допускає можливість обміну і повернення, якщо прикраса не підійшла або помилилися з розміром. Процедура досить проста: зверніться в салон з опломбованим товаром, чеком і паспортом.

Які гарантії якості надає магазин Золотий Вік?

Ювелірний завод Золотий Вік з високою відповідальністю ставиться до якості коштовностей. Прикраси проходять подвійний контроль якості. Благородний метал перевіряє пробірна палата, а дорогоцінне каміння – гемологічний центр України. Підтверджують якість виробів відповідні сертифікати, з якими клієнти можуть ознайомитися перед покупкою.

Чи є в магазині Золотий Вік подарункові сертифікати?

Золотий Вік давно пропонує своїм клієнтам подарункові сертифікати. Зараз вони оновили їхній формат. Клієнти можуть подарувати своїм близьким електронні сертифікати, які пропонують унікальні переваги:

  1. Миттєва доставка. Якщо класичні подарункові сертифікати необхідно забирати з магазину й потім дарувати, то їхній електронний формат доступний майже одразу ж. Електронний сертифікат приходить упродовж декількох хвилин. Це прекрасний вихід із ситуації, коли ви не встигли купити подарунок.
  2. Широкий асортимент. Найголовніша перевага будь-якого подарункового сертифіката — можливість вибору. Якщо ви не впевнені, що саме сподобається людині, то сертифікат сподобається точно. Людина зможе обрати ідеальний аксесуар, який точно підійде й за розміром, і за стилем.
  3. Доступ до сертифіката 365 днів. Найчастіше подарункові сертифікати діють місяць або кілька, але сертифікат від ювелірного магазину Золотий Вік дійсний цілий рік. Його також просто використовувати — достатньо ввести код у відповідне поле на сайті ювелірного магазину Золотий Вік.

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