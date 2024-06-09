Ювелірний магазин Золотий Вік: часті запитання та чесні відповіді

Ювелірний магазин Золотий Вік — один із провідних лідерів у сфері виробництва коштовностей. У компанії багато постійних клієнтів, які регулярно купують прикраси високої якості від улюбленого бренду. Але є нові покупці, які тільки знайомляться з виробами компанії. Для них ми вирішили зібрати найпопулярніші запитання та відповіді на них.

Наскільки широкий асортимент ювелірного магазину Золотий Вік?

Ювелірний магазин Золотий Вік з 1999 року радує клієнтів вишуканими і якісними коштовностями. Щороку асортимент ювелірних виробів поповнюється. Тільки зараз у каталозі ви знайдете великий вибір прикрас:

4343 золотих і 2146 срібних каблучок;

4310 золотих і 2509 срібних сережок;

633 золотих і 342 срібних ланцюжків;

2036 золотих і 1586 срібних підвісок.

Це лише частина асортименту ювелірного магазину Золотий Вік. Також ви можете знайти в каталозі брошки, браслети, хрестики, запонки, годинники та інші коштовності. Практично будь-який ювелірний виріб ви знайдете в магазині в привабливому і сучасному дизайні.

А якщо прикраса не сподобається?

Ювелірні вироби не входять до переліку товарів, які підлягають обміну та поверненню згідно із законодавством. Але ювелірний магазин Золотий Вік з повагою ставляться до своїх клієнтів і розуміють, що ситуації бувають різні. Салон Золотий Вік допускає можливість обміну і повернення, якщо прикраса не підійшла або помилилися з розміром. Процедура досить проста: зверніться в салон з опломбованим товаром, чеком і паспортом.

Які гарантії якості надає магазин Золотий Вік?

Ювелірний завод Золотий Вік з високою відповідальністю ставиться до якості коштовностей. Прикраси проходять подвійний контроль якості. Благородний метал перевіряє пробірна палата, а дорогоцінне каміння – гемологічний центр України. Підтверджують якість виробів відповідні сертифікати, з якими клієнти можуть ознайомитися перед покупкою.

Чи є в магазині Золотий Вік подарункові сертифікати?

Золотий Вік давно пропонує своїм клієнтам подарункові сертифікати. Зараз вони оновили їхній формат. Клієнти можуть подарувати своїм близьким електронні сертифікати, які пропонують унікальні переваги: