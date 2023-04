ЮНІСЕФ: з лютого 2022 року в Україні вбито понад 500 дітей

Щонайменше 501 дитину було вбито в Україні з лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, заявила виконавчий директор Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Кетрін Рассел.

“Ще одна трагічна віха для дітей та сімей України”, – написала Кетрін Рассел у понеділок у Twitter.

Рассел попередила, що реальна цифра, ймовірно, набагато вища за ці цифри, підтверджені агентством ООН.

Крім того, майже 1000 українських дітей отримали поранення, повідомила глава ЮНІСЕФ, додавши, що видимі та невидимі рани, які діти отримують під час війни, можуть залишитися у них на все життя.

“Кожна дитина, де б вона не жила, заслуговує на те, щоб рости в мирній обстановці. Жодна дитина не повинна пережити дитинство, затьмарене насильством і страхом”, – написала Кетрін Рассел.

Another tragic milestone for Ukraine's children and families.



Since the escalation of the war in February 2022, at least 501 children have been killed.



This is just the UN verified number. The real figure is likely far higher, and the toll on families affected is unimaginable.