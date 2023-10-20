Політика

Євросоюз починає узгоджувати деталі 12 пакета санкцій проти РФ

20 Жовтня 2023 11:47
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санкції, Євросоюз

Між Єврокомісією і країнами ЄС невдовзі почнуться консультації щодо деталей 12-го пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк у твіттері. 

За його словами консультації між Єврокомісією і послами країн ЄС мають початися цими вихідними.

Домовленості розраховують досягнути у листопаді, але більш ймовірно, що це станеться у грудні.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в свою чергу підкреслив необхідність 12-го пакета санкцій.

“Потрібно посилювати обмеження. російська енергетика, ВПК, а також технології – важливі складові. Працюємо з партнерами”, – повідомив Єрмак.


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