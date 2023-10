Євросоюз починає узгоджувати деталі 12 пакета санкцій проти РФ

Між Єврокомісією і країнами ЄС невдовзі почнуться консультації щодо деталей 12-го пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк у твіттері.

За його словами консультації між Єврокомісією і послами країн ЄС мають початися цими вихідними.

Домовленості розраховують досягнути у листопаді, але більш ймовірно, що це станеться у грудні.

So-called “confessionals” between the European Commission and EU ambassadors on the 12th package of sanctions on #Russia starts this weekend with a view to reach agreement in Nov though Dec might be more likely. #Ukraine