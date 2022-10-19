Суспільство

Європарламент присудив премію Сахарова Зеленському та українському народу

19 Жовтня 2022 17:49
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нагорода

Український народ та Володимир Зеленський здобули премію Європарламенту “За свободу думки” імені Андрія Сахарова.

Серед претендентів було названо «відважний народ України, який представляє обраний на виборах президент Володимир Зеленський», засновник порталу WikiLeaks Джуліан Ассанж та Колумбійська комісія зі встановлення істини.

Премія Сахарова була затверджена Європарламентом у 1988 році і вручається особам, які “внесли винятковий внесок у боротьбу за права людини на всій земній кулі”. Вона названа на честь радянського вченого-ядерника, правозахисника та дисидента Андрія Сахарова.


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