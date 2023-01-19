Європарламент проголосував за створення трибуналу для Путіна

Європейський Союз та його члени мають домагатися створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії проти України, скоєного політичним та військовим керівництвом Росії, йдеться у резолюції Європейського парламенту, яку ухвалили сьогодні у Страсбурзі. За неї проголосували 427 євродепутатів, проти – 19, утрималися – 33, передає DW.

Спеціальний трибунал – за аналогією з Нюрнберзьким процесом після Другої світової війни, де судили нацистських лідерів, – має створюватися у тісній співпраці з Україною та міжнародною спільнотою, бажано через ООН, вирішив Європарламент. Подібні трибунали створювалися за рішенням Ради Безпеки ООН для судового переслідування осіб, винних у скоєнні військових злочинів у колишній Югославії та Руанді.

Головне завдання авторів ініціативи – знайти для цього загальний юридично обґрунтований шлях, а головна умова – суд повинен мати юрисдикцію для переслідування Володимира Путіна, політичного та військового керівництва РФ, а також Олександра Лукашенка та керівництва Білорусі як держави, з території та за підтримки якої Росія веде війну проти України.

Річ у тім, що за злочини агресії відповідає вище керівництво країни, але на нього поширюється міжнародний імунітет від іноземної кримінальної юрисдикції. Це означає, що для такого трибуналу необхідно зняти імунітет. Для цього і потрібна потужна підтримка світової спільноти, оскільки Рада Безпеки ООН паралізована в будь-якому питанні, яке стосується війни в Україні, адже Росія – її постійний член, який має право вето.

Тому ЄС та Україна мають шукати підтримку у Генеральній Асамблеї ООН та на інших міжнародних форумах, активно використовуючи публічну дипломатію та стратегічну комунікацію, наголошується у резолюції Європарламенту.

Більше того, він закликав Євросоюз та його партнерів обговорити правові шляхи використання заморожених активів Центробанку РФ як репарації за порушення Росією міжнародного права в Україні. Зокрема, розглянути потенційну відмову у захисті суверенного імунітету цих активів у зв’язку із тяжкістю правопорушень. Без зняття імунітету мова про конфіскацію російських активів йти не може.