Економіка

Європа не встигне до березня надати Україні обіцяний 1 млн боєприпасів, – Bloomberg

31 Січня 2024 19:32
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Євросоюз, зброя

Через затримки у виробництві європейські партнери не встигнуть до першого березня передати Україні 1 млн боєприпасів, як обіцяли раніше.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дипломатів.

У виданні повідомляють, що до березня Європа зможе надати близько 600 тис. боєприпасів “через постійні затримки у виробництві та побоювання щодо виснаження запасів”. 

“Міністри оборони, які зустрінуться цього тижня в Брюсселі, можуть спробувати підрахувати інші поставки, щоб збільшити загальну суму, але все одно не досягнуть цілі в 1 млн, яка була встановлена минулого року, повідомили дипломати”, – зазначає Bloomberg.


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