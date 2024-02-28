Політика

“Європа не дозволить Україні програти” – фон дер Ляєн

28 Лютого 2024 11:10
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україна, європа
Урсула фон дер Ляєн / Getty Images

Європа не дозволить Путіну перемогти в Україні, адже ціна його перемоги була б набагато вищою за поточні витрати на допомогу Україні.

Про це сьогодні в Страсбурзі під час слухань в Європейському парламенті заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ми говоримо про Європу, яка бере на себе відповідальність за власну безпеку. Проста правда у тому, що ми не маємо такої розкоші як комфорт, ми не маємо контролю над виборами або над рішеннями у інших частинах світу. Ми просто не маємо часу на те, щоб розглядати цю проблему. З підтримкою наших партнерів, або без неї, ми не можемо дозволити Росії перемогти. Тому що ціна відсутності безпеки, ціна цієї російської перемоги могла б бути набагато більшою за будь-які заощадження, які ми можемо робити зараз», – заявила президент Єврокомісії.


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